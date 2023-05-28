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Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı!

2022 Dünya Kupası'nın ardından sürpriz şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla sezonu kupasız kapattı. Bu sezon Kral Kupası ve Süper Kupa’ya yarı finalde havlu atan Ronaldo'lu Al Nassr, lig şampiyonluğunu da Al Ittihad'a kaptırdı.

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HABERTURK.COM / İHA
  • Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı!

    Suudi Arabistan Pro Lig 2022-2023 sezonunda Al Ittihad, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 
  • Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı!

    Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, 29. haftada Al Ittifaq ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, lider Al Ittihad’ın da Al Feiha karşısında 3-0 kazanmasıyla puan farkı 5’e yükseldi ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.
  • Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı!

    Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Luiz Gustavo, David Ospina gibi birçok yıldızı barındıran Al Nassr, bu sezon Suudi Arabistan Kral Kupası ve Süper Kupa’da yarı finallerde elenmişti.
  • Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı!

    Sarı-lacivertli ekip, ligin son maçında sahasında Al Fateh ile karşılaşacak.
  • Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı!

    Ocak ayında Al Nassr takımına görkemli bir törenle imza atan Portekizli yıldız Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol kaydederken, 2 kez Kral Kupası, 1 kez de Suudi Süper Kupa’da mücadele etti.
  • Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı!

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