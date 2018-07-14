Cristiano Ronaldo'nun garajı

Cristiano Ronaldo, kazandıklarının yanı sıra harcamalarıyla da öne çıkıyor. Otomobillere düşkünlüğüyle bilinen Ronaldo'nun garajında nominal değeri 18 milyon dolar süper lüks otomobiller var. Bu araçların koleksiyon değeri ise 50 milyon dolardan fazla