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Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

Cristiano Ronaldo, tarihi bir sözleşmenin ardından Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibine katıldı. Cristiano Ronaldo'nun takıma ve ülkeye uyum sağlayamadığı için ayrılmak istediği iddia edildi

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  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Crisitano Ronaldo, senelik 200 milyon Dolar kazanacağı tarihi bir sözleşmenin ardından Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibine katıldı.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Mundodeportivo'nun aktardığı habere göre, Ronaldo Suudi Arabistan'a uyum sağlayamadı ve takımdan ayrılmanın yollarını arıyor.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Takımın sportif olarak başarısızlığını sürdürmesinin ardından ülke kültürüne de uyum sağlayamayan Portekizli yıldızın tekrar Avrupa'ya dönmek istediği aktarıldı.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Henüz ülkeye gelmesinin üstünden 5 ay bile geçmeyen Ronaldo, Suudi Arabistan'ın modern toplumdan çok uzak olduğunu düşündüğü ve bu yüzden uyum sağlayamadığı iddia edildi.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Son dönemlerde 38 yaşındaki yıldız futbolcu, yeşil sahalarda gösterdiği agresif hareketlerle de dikkat çekiyor.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Ayrıca Al Nassr teknik direktörü Rudi Garcia'nın görevini bırakmasının sebebininde Ronaldo'yla anlaşamamasının yüzünden olduğu aktarılmıştı.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Cristiano Ronaldo transferinden sonra Al-Nassr; Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'ndan, Suudi Süper Kupası'ndan, Suudi Kral Kupası'ndan, Riyad Süper Kupası'ndan elendi. Ayrıca Suudi Ligi'nde artık lider değil.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Cristiano Ronaldo herhangi bir sebep göstermeden takımdan ayrılmaya karar verirse, sözleşmesinin kalan iki yılı için kulübe tazminat ödemek zorunda kalacak.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

    Ayrıca takımdan herhangi bir sebep göstermeden ayrılırsa ödenecek maddi tazminatın dışında, 4 ay sahalardan uzak kalma cezasıylada karşı karşıya kalabilir.
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!
  • Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor!

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