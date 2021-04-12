Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oyuncu Bensu Soral, bir bağırsak problemi olan chron hastalığına yakalandığını duyurdu. İşte crohn hastalığı ile ilgili ayrıntılar...

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir hastalıktır. Kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa sahip olan hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülür. Bununla birlikte çocukluk ve ergenlik döneminde de Chron hastalığına yakalanan birçok birey mevcuttur. Hastalık, tutulum yaptığı sindirim sistemi bölümlerinde kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olur.

CROHN HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Crohn hastalığında belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilse de genel anlamda en yaygın şekilde görülen belirtiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

İshal

Karın ağrısı

Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik

Mide bulantısı ve kusma

Ateş

Anüs çevresinde çatlak oluşumu

Dışkıda kan ve iltihap