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Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir? Crohn hastalığının tedavisi var mı?

Crohn hastalığı nedir? Sorusu Bensu Soral'ın hastalığını açıklamasının ardından merak konusu oldu. sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir? Crohn hastalığının tedavisi var mı?

Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oyuncu Bensu Soral, bir bağırsak problemi olan chron hastalığına yakalandığını duyurdu. İşte crohn hastalığı ile ilgili ayrıntılar...

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir hastalıktır. Kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa sahip olan hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülür. Bununla birlikte çocukluk ve ergenlik döneminde de Chron hastalığına yakalanan birçok birey mevcuttur. Hastalık, tutulum yaptığı sindirim sistemi bölümlerinde kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olur.

CROHN HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Crohn hastalığında belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilse de genel anlamda en yaygın şekilde görülen belirtiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

İshal
Karın ağrısı
Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik
Mide bulantısı ve kusma
Ateş
Anüs çevresinde çatlak oluşumu
Dışkıda kan ve iltihap

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