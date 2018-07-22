Cruzeiro - Atletico Paranaense düellosu

Brezilya Serie A maçında Cruzeiro ile Atletico Paranaense, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. 21 puanlı Cruzeiro 6. sırada bulunuyor, Atletico Paranaense 10 puana sahip ve 18. sırada. Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Paranaense, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 458 kodlu maçı oynayanlar; Cruzeiro galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Atletico Paranaense galibiyet oranı 0.00.

Cruzeiro son haftadaki Atletico Paranaense müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Paranaense ise Cruzeiro maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cruzeiro, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Atletico Paranaense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Atletico Paranaense, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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