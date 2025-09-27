Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Crystal Palace - Liverpool: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Crystal Palace - Liverpool: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'in 6 haftasında Crystal Palace'a 90+7'de yediği golle 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

        Giriş: 27.09.2025 - 19:47 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:47
        Liverpool ilk kez mağlup!
        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü konuk edeceği Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu.

        Maça hızlı başlayan ev sahibi Crystal Palace, 9. dakikada Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçerken, Kırmızılar 87. dakikada Federico Chiesa ile eşitliği yakaladı.

        Maçın 90+7. dakikasında Edward Nketiah'ın golüyle Crystal Palace, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        MANCHESTER CITY'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET!

        "Devler Ligi"nde Galatasaray'ın Premier Lig'den diğer rakibi Manchester City ise konuk ettiği Burnley'i 5-1 mağlup etti.

        Premier Lig'de ilk 5 haftadaki galibiyet serisinin ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Liverpool, 15 puanla liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 12 puana yükseldi. Manchester City'nin ise 10 puanı bulunuyor.

