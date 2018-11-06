CSKA Moscow - Roma maçı rakamları

Şampiyonlar Ligi Grup G maçında CSKA Moscow ile Roma, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:55. CSKA Moscow 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Roma 6 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi CSKA Moscow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Roma, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 626 kodlu maçı oynayanlar; CSKA Moscow galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, Roma galibiyet oranı 1.70. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

CSKA Moscow önceki hafta Roma mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Roma, CSKA Moscow karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

CSKA Moscow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, aldı. CSKA Moscow, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Roma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 mağlubiyet elde etti. Roma, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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