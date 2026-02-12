Canlı
        CSO Ada Ankara 14 Şubat'ta sevgilileri sanatla buluşturuyor

        CSO Ada Ankara 14 Şubat'ta sevgilileri sanatla buluşturuyor

        CSO Ada Ankara, Sevgililer Günü haftasında müzik ve sahne sanatlarını aynı çatı altında buluşturuyor. 13–15 Şubat'ta Latin ezgilerinden senfonik dünya prömiyerine, aşk temalı özel konserlerden romantik komediye uzanan dopdolu program, başkentte sanat dolu bir hafta sonu yaşatacak... İşte program

        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 00:07 Güncelleme: 12.02.2026 - 00:07
        CSO Ada Ankara 14 Şubat'ta sevgilileri sanatla buluşturuyor
        AMOR MIO

        13 ŞUBAT 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

        Amor Mio adlı Latin konseri, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Tenor Aykut Yılmaz, Latin eserlerin yanı sıra, dünyaca ünlü operalardan seçilmiş tenor aryaları, tanınmış müzikallerden seçkin eserler ve düetler seslendirecek. Programda klasik ve Latin repertuvarla sınırlı kalmayarak caz tınıları taşıyan unutulmaz şarkılar ve sevilen türküler de izleyicilerle buluşacak. Farklı müzik türlerini bir araya getiren bu özel konser, zengin içeriğiyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap edecek.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

        13-14 ŞUBAT 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 13 ve 14 Şubat 2026 tarihlerinde saat 20.00’de Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

        Cem’i Can Deliorman’ın şefliğinde gerçekleştirilecek pogramda, besteci ve icracı Mehmet Ünal’ın Kozmik Senfoni adlı eseri dünya prömiyeri ile seslendirilecek. Eserde Mehmet Ünal, dijital enstrümanlarla sahnede yer alacak. Konserlerde ayrıca soprano Ceren Aydın solist olarak dinleyicilerle buluşacak.

        AŞK’A ŞARKILAR - ŞENAY LAMBAOĞLU VE TULUĞ TIRPAN

        14 ŞUBAT 2026, 20:00-TARİHİ SALON

        Aşk’a Şarkılar konseri, 14 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Tarihi Salon’da Sevgililer Günü’ne özel olarak sanatseverlerle buluşacak. Konserde, Ömer Hayyam’dan Füruğ Ferruhzad’a, Nazım Hikmet’ten Aşık Veysel’e uzanan şairlerin dizeleri ve kent ozanlarının ölümsüz eserleri, müziğin gücüyle yeniden hayat bulacak.

        Etkinlikte, vokalde Şenay Lambaoğlu ve piyanoda Tuluğ Tırpan sahne alacak. Projeye bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Turgut Alp Bekoğlu eşlik ederek konseri zenginleştirecek.

        AŞK’A DAİR ŞARKILAR – SEVGİLİLER GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

        14 ŞUBAT 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

        Aşk’a Dair Şarkılar – Sevgililer Günü Özel Konseri, 14 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Farid Farjad eserlerinden tanınan keman sanatçısı Ercan Köktürk, Sevgililer Günü’ne özel bu projede aşkın farklı hallerini kemanıyla sahneye taşıyacak. Konser, tutkulu aşkı, özlemi, umudu ve sevgiyi anlatan şarkı ve tınılarla dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Konserde Ercan Köktürk’e piyanosuyla Batuhan Nazlı eşlik edecek.

        KÜÇÜK BİR AŞK MASALI

        15 ŞUBAT 2026, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON

        Romantik komedi türündeki “Küçük Bir Aşk Masalı”, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, birbirine âşık ancak bir o kadar da inatçı bir kadın ve bir erkeğin hikâyesini merkeze alacak. Tanışmalarıyla başlayacak olan bu hikâye, geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman arasında ilerleyen bir kurgu içinde anlatılacak. İki perdeden oluşacak yapımda seyirciler, oyunun akışına dâhil edilecek ve anlatının aktif bir parçası hâline gelecek.

        Kadın ve erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alacak olan “Küçük Bir Aşk Masalı”, gündelik hayattan tanıdık durumları sahneye taşıyacak ve izleyiciye sıcak, samimi bir atmosfer sunacak. Romantik komedi unsurlarını güçlü diyaloglarla birleştirecek olan oyun, her yaştan seyircinin kendinden bir parça bulabileceği bir anlatım dili benimseyecek.

        CSO ADA ANKARA’DA MİNİK SANATSEVERLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

        MİNİK KALPLER BÜYÜK SEVGİLER RESİM ATÖLYESİ

        14 ŞUBAT 2026, 13:00 – 15:00-FUAYE

        Sevgi Günü kapsamında düzenlenecek “Minik Kalpler Büyük Sevgiler Resim Atölyesi”, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü Fuaye alanında gerçekleştirilecek. Görsel Sanatlar Öğretmeni Nur Çelebi yürütücülüğünde yapılacak atölyede çocuklar, sevgi temasını renkler ve kalpler aracılığıyla resimlerine yansıtacak. Etkinlikte minik katılımcılar, yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edecek. Aynı zamanda sevgi paylaşımı ve empati kavramları üzerine sohbet edilirken, birlikte üretmenin mutluluğu deneyimlenecek. Rengârenk boyalar, kalpler ve gülücüklerle dolu bu özel atölye, çocukların hayal dünyalarını desteklemeyi ve sanatsal ifade becerilerini güçlendirmeyi amaçlayacak.

        #CSO Ada Ankara
        #Sevgililer Günü
        #14 Şubat
