CSO Ada Ankara 14 Şubat'ta sevgilileri sanatla buluşturuyor

AMOR MIO

13 ŞUBAT 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Amor Mio adlı Latin konseri, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Tenor Aykut Yılmaz, Latin eserlerin yanı sıra, dünyaca ünlü operalardan seçilmiş tenor aryaları, tanınmış müzikallerden seçkin eserler ve düetler seslendirecek. Programda klasik ve Latin repertuvarla sınırlı kalmayarak caz tınıları taşıyan unutulmaz şarkılar ve sevilen türküler de izleyicilerle buluşacak. Farklı müzik türlerini bir araya getiren bu özel konser, zengin içeriğiyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

13-14 ŞUBAT 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 13 ve 14 Şubat 2026 tarihlerinde saat 20.00’de Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

Cem’i Can Deliorman’ın şefliğinde gerçekleştirilecek pogramda, besteci ve icracı Mehmet Ünal’ın Kozmik Senfoni adlı eseri dünya prömiyeri ile seslendirilecek. Eserde Mehmet Ünal, dijital enstrümanlarla sahnede yer alacak. Konserlerde ayrıca soprano Ceren Aydın solist olarak dinleyicilerle buluşacak.

AŞK’A ŞARKILAR - ŞENAY LAMBAOĞLU VE TULUĞ TIRPAN

14 ŞUBAT 2026, 20:00-TARİHİ SALON

Aşk’a Şarkılar konseri, 14 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Tarihi Salon’da Sevgililer Günü’ne özel olarak sanatseverlerle buluşacak. Konserde, Ömer Hayyam’dan Füruğ Ferruhzad’a, Nazım Hikmet’ten Aşık Veysel’e uzanan şairlerin dizeleri ve kent ozanlarının ölümsüz eserleri, müziğin gücüyle yeniden hayat bulacak.

Etkinlikte, vokalde Şenay Lambaoğlu ve piyanoda Tuluğ Tırpan sahne alacak. Projeye bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Turgut Alp Bekoğlu eşlik ederek konseri zenginleştirecek. AŞK'A DAİR ŞARKILAR – SEVGİLİLER GÜNÜ ÖZEL KONSERİ 14 ŞUBAT 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON Aşk'a Dair Şarkılar – Sevgililer Günü Özel Konseri, 14 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de Bankkart Mavi Salon'da müzikseverlerle buluşacak. Farid Farjad eserlerinden tanınan keman sanatçısı Ercan Köktürk, Sevgililer Günü'ne özel bu projede aşkın farklı hallerini kemanıyla sahneye taşıyacak. Konser, tutkulu aşkı, özlemi, umudu ve sevgiyi anlatan şarkı ve tınılarla dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Konserde Ercan Köktürk'e piyanosuyla Batuhan Nazlı eşlik edecek. KÜÇÜK BİR AŞK MASALI 15 ŞUBAT 2026, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON Romantik komedi türündeki "Küçük Bir Aşk Masalı", 15 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00'de Bankkart Mavi Salon'da tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, birbirine âşık ancak bir o kadar da inatçı bir kadın ve bir erkeğin hikâyesini merkeze alacak. Tanışmalarıyla başlayacak olan bu hikâye, geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman arasında ilerleyen bir kurgu içinde anlatılacak. İki perdeden oluşacak yapımda seyirciler, oyunun akışına dâhil edilecek ve anlatının aktif bir parçası hâline gelecek.