CSO Ada Ankara'da Kadınlar Günü müzikle dolu

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

05 MART 2026, 20:30-BANKKART MAVİ SALON

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri, 5 Mart 2026 tarihinde saat 20.30’da Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Toplumumuzun en önemli parçası olan kadınlarımızın bu özel gününde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kadın ses sanatçıları sahne alacak. Berrin Akbaş, Burçak Aygan, Hasibe Keklikçi, Hülya Eryetli, Figen Akışık, Nilgün Kabacı, Banu Akseli ve Şengül Herdem Konyalı, günün anlam ve önemini yansıtan seçkin ve sevilen Türk Müziği eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

06 MART 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri, 6 Mart 2026 tarihinde saat 20.00’de Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konseri şef Anu Tali yönetiminde seslendirecek. Gecede akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova solist olarak sahne alacak.

Programda Tonu Korvits’in Akordeon Konçertosu, Peteris Vasks’ın “Sessizliğin Meyvesi” adlı eseri ve Amy Beach’in Mi Minör Op.32 “Gaelic” başlıklı Senfoni’si yer alacak. Eserlerin tamamı Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

HER KADIN BİR HİKÂYE - MELİHAT GÜLSES

07 MART 2026, 20:30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

“Her Kadın Bir Hikâye” konseri, 7 Mart 2026 tarihinde saat 20.30’da Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleşecek. Konserde Melihat Gülses, kadının farklı hikâyelerini Türk müziğinin güçlü ezgileriyle buluşturacak ve izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak. Kadının savaş ve direniş içindeki yeri, “Asker Yolu Bekledim” ve “Çanakkale Türküsü” gibi eserlerle aktarılacak.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU KORO EVİ KONSERLERİ

08 MART 2026, 16:00-TARİHİ SALON

Devlet Çoksesli Korosu, Koro Evi Konserleri kapsamında 8 Mart 2026 Pazar günü saat 16.00’da CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da özel bir konser gerçekleştirecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek konser programında Begonvil Kadınlar Korosu, Sonare Çoksesli Korosu ve FeminAnka Kadınlar Korosu sahne alacak. Kadın emeğini, dayanışmasını ve sanat alanındaki üretimini görünür kılacak etkinlik, çok sesli koro repertuvarından seçilecek eserlerle izleyiciyle buluşacak.

ANKARA BRASS FİLARMONİ "8 MART KADINLAR GÜNÜ ÖZEL"

08 MART 2026, 20:30-BANKKART MAVİ SALON

Ankara Brass Filarmoni (ABF), 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı özel programla 8 Mart 2026 tarihinde saat 20.30’da Bankkart Mavi Salon’da Ankaralı dinleyicilerle buluşacak.

Türkiye’nin en seçkin yerli ve yabancı bakır üflemeli sanatçılarından oluşan orkestra, dinleyicilere 8 Mart’a özel unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Programda dünyanın ünlü bestecilerinin eserleri, film müzikleri ve klasikleşmiş parçalar bir araya getiriliyor.

Konser, 1800’lü yılların İstanbul’unda özgürlüğü simgeleyen kadın piyanist, kemancı ve bestecimiz Kevser Hanım’a ithaf ediliyor. ABF, Kevser Hanım’ın unutulmaz ve son derece eğlenceli eseri “Nihavent Longa”yı bu özel gecede coşkulu bir performansla seslendirecek.

SEDAT YÜCE İLE TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN EN ZARİF NAĞMELERİ – KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

08 MART 2026, 20:30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon, 8 Mart 2026 tarihinde saat 20.30’da Türk sanat müziğinin derin duygularını senfonik tınılarla buluşturan özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Solist Sedat Yüce’nin yüreğe dokunan yorumu ve sesi, Zafer Çebi yönetimindeki Senfonik Orkestra’nın Batı sazları ve Türk sazları zenginliğiyle sahnede hayat bulacak.

Asırlardır duygulara tercüman olan Türk sanat müziği eserleri, senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanırken sevgi, zarafet, özlem ve umut notalara dönüşüyor. Kadınlar Günü’ne ithafen “Zarif Nağmeler” başlığıyla icra edilecek bu özel gece, müzik aracılığıyla emeğin, şefkatin ve yaşamın kaynağı olan kadınlara saygı duruşu niteliği taşıyor.