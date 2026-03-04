Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik CSO Ada Ankara'da Kadınlar Günü müzikle dolu

        CSO Ada Ankara'da Kadınlar Günü müzikle dolu

        Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü senfonik konserlerden Türk Sanat Müziği'ne, çoksesli korolardan topluluklara uzanan devasa bir programla kutlayacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CSO Ada Ankara'da müzik dolu 8 Mart

        ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

        05 MART 2026, 20:30-BANKKART MAVİ SALON

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri, 5 Mart 2026 tarihinde saat 20.30’da Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Toplumumuzun en önemli parçası olan kadınlarımızın bu özel gününde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kadın ses sanatçıları sahne alacak. Berrin Akbaş, Burçak Aygan, Hasibe Keklikçi, Hülya Eryetli, Figen Akışık, Nilgün Kabacı, Banu Akseli ve Şengül Herdem Konyalı, günün anlam ve önemini yansıtan seçkin ve sevilen Türk Müziği eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirecek.

        REKLAM

        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

        06 MART 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri, 6 Mart 2026 tarihinde saat 20.00’de Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konseri şef Anu Tali yönetiminde seslendirecek. Gecede akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova solist olarak sahne alacak.

        Programda Tonu Korvits’in Akordeon Konçertosu, Peteris Vasks’ın “Sessizliğin Meyvesi” adlı eseri ve Amy Beach’in Mi Minör Op.32 “Gaelic” başlıklı Senfoni’si yer alacak. Eserlerin tamamı Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

        HER KADIN BİR HİKÂYE - MELİHAT GÜLSES

        07 MART 2026, 20:30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

        “Her Kadın Bir Hikâye” konseri, 7 Mart 2026 tarihinde saat 20.30’da Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleşecek. Konserde Melihat Gülses, kadının farklı hikâyelerini Türk müziğinin güçlü ezgileriyle buluşturacak ve izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak. Kadının savaş ve direniş içindeki yeri, “Asker Yolu Bekledim” ve “Çanakkale Türküsü” gibi eserlerle aktarılacak.

        REKLAM

        DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU KORO EVİ KONSERLERİ

        08 MART 2026, 16:00-TARİHİ SALON

        Devlet Çoksesli Korosu, Koro Evi Konserleri kapsamında 8 Mart 2026 Pazar günü saat 16.00’da CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da özel bir konser gerçekleştirecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek konser programında Begonvil Kadınlar Korosu, Sonare Çoksesli Korosu ve FeminAnka Kadınlar Korosu sahne alacak. Kadın emeğini, dayanışmasını ve sanat alanındaki üretimini görünür kılacak etkinlik, çok sesli koro repertuvarından seçilecek eserlerle izleyiciyle buluşacak.

        ANKARA BRASS FİLARMONİ "8 MART KADINLAR GÜNÜ ÖZEL"

        08 MART 2026, 20:30-BANKKART MAVİ SALON

        Ankara Brass Filarmoni (ABF), 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı özel programla 8 Mart 2026 tarihinde saat 20.30’da Bankkart Mavi Salon’da Ankaralı dinleyicilerle buluşacak.

        REKLAM

        Türkiye’nin en seçkin yerli ve yabancı bakır üflemeli sanatçılarından oluşan orkestra, dinleyicilere 8 Mart’a özel unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Programda dünyanın ünlü bestecilerinin eserleri, film müzikleri ve klasikleşmiş parçalar bir araya getiriliyor.

        Konser, 1800’lü yılların İstanbul’unda özgürlüğü simgeleyen kadın piyanist, kemancı ve bestecimiz Kevser Hanım’a ithaf ediliyor. ABF, Kevser Hanım’ın unutulmaz ve son derece eğlenceli eseri “Nihavent Longa”yı bu özel gecede coşkulu bir performansla seslendirecek.

        SEDAT YÜCE İLE TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN EN ZARİF NAĞMELERİ – KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

        08 MART 2026, 20:30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

        CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon, 8 Mart 2026 tarihinde saat 20.30’da Türk sanat müziğinin derin duygularını senfonik tınılarla buluşturan özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Solist Sedat Yüce’nin yüreğe dokunan yorumu ve sesi, Zafer Çebi yönetimindeki Senfonik Orkestra’nın Batı sazları ve Türk sazları zenginliğiyle sahnede hayat bulacak.

        Asırlardır duygulara tercüman olan Türk sanat müziği eserleri, senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanırken sevgi, zarafet, özlem ve umut notalara dönüşüyor. Kadınlar Günü’ne ithafen “Zarif Nağmeler” başlığıyla icra edilecek bu özel gece, müzik aracılığıyla emeğin, şefkatin ve yaşamın kaynağı olan kadınlara saygı duruşu niteliği taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Netanyahu füzeyle vurulan noktaya gitti

        Netanyahu füzeyle vurulan noktaya gitti

        #CSO Ada Ankara
        #kadınlar günü
        #8 Mart
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Pişti oldular
        Pişti oldular