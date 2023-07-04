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CSO Ada Ankara'da yaz sezonu başlıyor

Sezon boyunca Grammy ödüllü topluluklardan dünyaca ünlü orkestralara, klasik müziğin yıldızlarından cazın efsane isimlerine, birbirinden özel ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapan CSO Ada Ankara, yaz sezonunu açıyor. Ağustos sonuna kadar caz, pop, dünya ve geleneksel müzik alanının yanı sıra çocuklar için de farklı etkinlikler sanatseverlerle buluşacak

CSO Ada Ankara'da yaz sezonu başlıyor
HABERTURK.COM

Paris’te kaydettiği ilk albümünden itibaren özgün müziği ve hit şarkıları ile Türkiye ve Dünya Müziği listelerinde adını en üst sıralara yazdıran Riff Cohen, 5 Temmuz’da CSO Ada Ankara’da hayranlarıyla buluşacak.

2013 yılında yayınladığı ilk albümü 'A Paris'de yer alan Dans Mon Quartier şarkısı ile Türkiye’de 180 milyondan fazla dinlenen ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Riff Cohen bu muhteşem konserde Mezopotamya folk sesleri, Afrika ve Orta Doğu ritimleri ile en beğenilen şarkılarını dinleyicilerle buluşturacak.

CAZ VE POP RİTİMLERİ YAZ RUHUYLA BULUŞUYOR

İsviçreli yıldız soprano Sarah Pagin 'Yaz Ruhu’nu taşıyan, seyircilerinin kanını kaynatacak bir konserle 19 Temmuz’da CSO Ada Ankara’ya geliyor. Quartet eşliğinde sahne alacak Sarah Pagin, farklı dillerde klasik, caz ve pop müzikten oluşturduğu benzersiz programıyla unutulmaz bir gece sunacak. İstanbul Jazz Ensemble 12 Temmuz, Meltem Ege ve Önder Focan Group 26 Temmuz ve Flapper Swing 2 Ağustos’ta CSO Ada Ankara’da cazseverlerle buluşacak. 5 Ağustos’ta ise Ezgi Ayçe, Ajda Pekkan şarkılarını caz versiyonları ile yorumladığı Ezgi Ayçe Sings Jazzy Ajda projesi ile ilk kez CSO Ada Ankara’da olacak.

ODA MÜZİĞİNİN İDDİALI İSİMLERİ YAZ SEZONUNDA

Dört kıtada verdiği konserler, resitaller, seminerler, dersler ve yayınlarla sanatını yansıtan usta keman virtüözü Cihat Aşkın, ünlü piyanist Can Okan ile birlikte 8 Temmuz’da, tarihe meydan okumuş birçok eseri ve caz standartlarını ustalıkla icra eden, uluslararası kariyerlerini en üst düzeyde sürdüren; Poyraz Baltacıgil (çello), Yarkın Tuncer (kontrbas) ve Barış Büyükyıldırım (piyano) klasikleri ve kendi eserlerini dinamik ve sıra dışı bir ruhla 16 Temmuz’da, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass, 22 Temmuz’da CSO Ada Ankara dinleyicisiyle buluşacak.

Dünyanın prestijli salonlarında çok ünlü sanatçılarla konserler veren ve Berlin’de yaşayan değerli piyanistimiz Özgür Aydın, Johann Sebastian Bach’ın Goldberg Varyasyonları programıyla 29 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak. Piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, farklı kültürleri birleştirmek ve onlardan beslenerek herkese aktarabilmek için bir araya geldikleri Duo Blanc & Noir piyano ikilisi olarak yayınladıkları It's Electric albümünün Türkiye Prömiyeri ile 9 Ağustos’ta sanatseverlerin karşısında olacak.

DOĞU’NUN MİSTİK TINILARINDAN YEŞİLÇAM’A YOLCULUK

12 Ağustos’ta ise Coşkun Karademir, 'Etnik Sinyaller' ile Doğu'nun mistik tınılarını, Anadolu'nun geleneksel halk şarkılarını ve bu makamsal yapılardan esinlenerek bestelediği enstrümantal ezgilerini, kendi alanında bir ilki gerçekleştirerek elektronik müzik materyalleriyle harmanlayarak sahneye taşıyacak. Konservatuvardan Devlet Operası’na, oynadığı tüm müzikal ve operaların renk, ses ve teknik zenginliklerini, Türk Sanat Müziği alanındaki en iyi üstatlarla çalışarak bir araya getirdiği Assolist ve Assolist II Meşk-i Müren albümleriyle dinleyiciye sunan Efruze, Yeşilçam Şarkılarından oluşan repertuvarı ile 16 Ağustos’ta ilk kez CSO Ada Ankara’da dinleyici ile buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

CSO Ada Ankara Yaz Sezonu’nda çocuklara yönelik özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Resim, seramik, ebru sanatı, yaratıcı drama ve hikaye okuma atölyelerinde çocuklar eğlenirken yaratıcılıklarını da keşfedecekler.

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