Ankara'da olmayan bir çalışma yaptıklarını dile getiren Gülbay, "Bu büyük otağımızda en az 30-35 kişi birlikte iftar yapabiliyor. Diğer bir otağımız ise misafirlerimiz için. Burada da 25 kişi falan iftar yapabiliyor. Diğer bir otağımızı da mutfak olarak düzenledik. Namaz kılmak için de bir otağı daha yapıyoruz. Yani burayı komple düzenleyeceğiz açıkçası. Örf adet ve geleneklerimizi görmek için gelen misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarını burada karşılamaya çalışacağız" dedi.