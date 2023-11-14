Cüce olan çift tüm korkularına rağmen kendi ailesini kurmayı seçti ve üç çocukları oldu

Cüce olan çift tüm korkularına rağmen kendi ailesini kurmayı seçti ve üç çocukları oldu

Her ikisi de cüce bir şekilde hayata gelen Charli ve Cullen çifti 2012 yılında dünyaevine girdi. Charli'nin doğum sırasında karşılaşabileceği potansiyel zorlukların farkında olan ve fiziksel durumlarının çocuklarına geçme olasılığından endişe duyan çift, birkaç yıllarını şüphe ve korkuyla geçirdi. Ancak doktorların onaylamamasına rağmen Charli 2015 yılında hamile kaldı.

Doktorlar aileye, normal boyda bir çocuk sahibi olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ve çocuğun hayatta kalma ihtimalinin de düşük olduğunu söyledi. Çift, çocuklarının da kendileri gibi olup olmadığını öğrenmek için anne karnında genetik testi yaptırdı; Tilba ismini verecekleri kızları da onlar gibi cüceydi.

3 Şurada Paylaş!









Ancak iyi haber de vardı; doktorlar, omurga komplikasyonlarıyla karşılaşabileceği konusunda uyarı yapsalar da bebek, genel olarak sağlıklı bir yaşam sürebilirdi.

Tilba'nın doğumunun ardından aile, cücelik ön yargısıyla mücadele etmek için, hem zaferleri hem de başarısızlıkları kapsayan yolculuklarını anlatan bir Instagram hesabı açtı.