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        Haberler Yaşam Cüce olan çift tüm korkularına rağmen kendi ailesini kurmayı seçti ve üç çocukları oldu

        Cüce olan çift tüm korkularına rağmen kendi ailesini kurmayı seçti ve üç çocukları oldu

        Her ikisi de cüce olan Charli ve Cullen, doktorların onaylamamasına rağmen çocuk sahibi olmak konusunda kararlıydı. Korku ve şüpheyle geçen yıllardan sonra çift, ebeveynliğe adım attı ve üç çocuk sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 17:49 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:49
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        Her ikisi de cüce bir şekilde hayata gelen Charli ve Cullen çifti 2012 yılında dünyaevine girdi. Charli'nin doğum sırasında karşılaşabileceği potansiyel zorlukların farkında olan ve fiziksel durumlarının çocuklarına geçme olasılığından endişe duyan çift, birkaç yıllarını şüphe ve korkuyla geçirdi. Ancak doktorların onaylamamasına rağmen Charli 2015 yılında hamile kaldı.

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        Doktorlar aileye, normal boyda bir çocuk sahibi olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ve çocuğun hayatta kalma ihtimalinin de düşük olduğunu söyledi. Çift, çocuklarının da kendileri gibi olup olmadığını öğrenmek için anne karnında genetik testi yaptırdı; Tilba ismini verecekleri kızları da onlar gibi cüceydi.

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        Ancak iyi haber de vardı; doktorlar, omurga komplikasyonlarıyla karşılaşabileceği konusunda uyarı yapsalar da bebek, genel olarak sağlıklı bir yaşam sürebilirdi.

        Tilba'nın doğumunun ardından aile, cücelik ön yargısıyla mücadele etmek için, hem zaferleri hem de başarısızlıkları kapsayan yolculuklarını anlatan bir Instagram hesabı açtı.

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        Tüm zorluklara rağmen Tilba neşeli, hayat dolu bir kıza dönüştü ve karşılaştığı herkesi büyüledi. Yine de onu olası alaylardan korumak çiftin amansız bir çaba göstermesini gerektiriyordu.

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        Charli 2018 yılında yeniden hamile kaldı ve ikinci kızları da cüce olarak doğdu. Charli üçüncü hamileliğinde bir erkek çocuğu kucağına aldı ve bebek, ailedeki herkesin aksine normal bir şekilde dünyaya geldi.

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        Charli, üçüncü bebeklerini beklerken oldukça zorlandığını ifade ediyor. Baş dönmeleri ve kusmalar arasında geçen sürece bir de genetik testi gibi zorlu aşamalar da eklenmişti.

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        Neyse ki aile şimdi tamamlandı ve günlük hayatlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyorlar. Olumsuz yanıtlara rağmen aile cüce olmanın komik yanlarını göstermek gibi pozitif bir bakış açısına sahip.

        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraflar: Charli Ate Adams Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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