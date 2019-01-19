Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Derebaşı köyü yakınlarındaki Cudi Dağı'nda jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam alanları bulundu.



Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "19 Ocak 2019 tarihinde, ilimiz Silopi ilçesi Derebaşı Köyü Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız unsurlarınca icra edilen operasyon sonucunda, bölücü terör örgüt mensuplarınca bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edilmiş olup operasyon bölgesinde 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilo amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil, kablo ve metal parçalar ile yaz aylarında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.