Cuesta'nın referansı Davinson'dan!
Galatasaray yılan hikayesine dönen stoper transferini Carlos Cuesta ile gerçekleştirdi. 25 yaşındaki stopere vatandaşı Davinson Sanchez kefil oldu
Galatasaray, uzun süredir gündemde olan stoper arayışını noktalandırdı ve Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ile anlaşmaya vardı.
Transfer süreci adeta yılan hikayesine dönen Galatasaray, 25 yaşındaki başarılı stoperi kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.
Cuesta'nın transferinde, Galatasaray'ın bir diğer Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez önemli rol oynadı.
Sanchez’in vatandaşı için olumlu referanslar vermesi Galatasaraylı idarecileri etkiledi.
Kolombiyalı futbolcu Galatasaray yönetimine Cuesta için “Alırsanız pişman olmaz, iyi bir oyuncu transfer etmenin yanında iyi bir yatırım yapmış olursunuz” dedi.
Sarı-kırmızılı kulüp Genk ile 8 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.