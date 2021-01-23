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Çukur 113. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur fragman izle

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtımı yayınlandı. Koçovalılar'ın, Çağatay Erdenet'i bitirmek için harekete geçtiği tanıtımda Vartolu'nun aksiyon dolu sahneleri nefes kesiyor. "Koçovalılar, Çağatay'dan intikam alabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak konusu oluyor.

Çukur 113. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur fragman izle

ÇUKUR 113. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ÇUKUR 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar’ın evinde Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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