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Çukur 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Kulkan tarafından Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın işkence gördüğü tanıtımda içinde bulunduğu zor durum korku dolu anlara sahne oluyor. Yamaç'ın yaşadığı değişim dikkat çekerken, Aliço ile karşılaştığı anlar ise büyük heyecan uyandırıyor

Çukur 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

ÇUKUR 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu’nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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