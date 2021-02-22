Reyting rekortmeni Çukur dizisi 117. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen yeni bölümün özeti ve ilk ön izleme sahnesi...

"HOŞ GELMİŞSİN KARDEŞ..."

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Vartolu'nun Kulkan'ı kovaladığı heyecan dolu sahnede Yamaç'ın ortaya çıkmasıyla nefesler tutuluyor. Kulkan'ı yakalayan Yamaç öfkesine hakim olamazken, intikamını nasıl alacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan’ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu’nun niyetini öğrenen Amca, kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak. Çukur’da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç’ın Sultan’la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca’nın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç’ın Amca’nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun’un karşılaşması nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!