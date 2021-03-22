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Çukur 122. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 121. son bölüm izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 121. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Amca ve Yamaç arasındaki çekişmenin Vartolu ile Yamaç’ı karşı karşıya getirmesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Çukur 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 122. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 121. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 121. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 122. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 122. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 122. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 121. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR'DA 121. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek.

Bu durum hem Çukur’da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun’un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın’ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak.

Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç’ı karşı karşıya getirecek.

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