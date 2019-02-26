Çukur bu akşam 21. son bölümü ile ekranlara geldi. Hemen ardından da 2. sezon 22. bölümünde ilk sahne yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde, Gazeteleri karıştıran Aliço’nun dikkatlice araştırma yaptığı sahnede Selim Aliço’nun, istediği bilgilere ulaşıp ulaşmadığını öğrenmeye çalışıyor. Yamaç’tan gizli bir iş yapmak istemeyen Aliço’nun tedirginliği dikkat çekerken, Selim’in ne öğrenmek istediği merak uyandırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 21. bölümünde teslimat baskınından sonra Yücel’den şüphelenen Yamaç, Çeto ve Mahsun hakkında bilgi almaya çalıştı. Karakuzular Uluç’u, kızı Damla ile tehdit edince Damla’nın yolu Koçovalılarla kesişti. Bir süre Koçovalılarla kalacak olan Damla ile ona yardım eden Cumali arasındaki inatlaşma heyecan yarattı. Mahsun’un beklenmedik bir anda Sultan’ın açtığı aşevine gelmesiyle Salih öfkeden deliye döndü. Mahsun’un yaralarına dokunan Sultan sözleriyle Mahsun’un canını acıtırken, tavrıyla herkesi şoke etti. Mahsun, Salih’i bir kez daha ailesiyle tehdit ederken Salih, Saadet ve oğluna bir şey olacağı korkusuyla eve koştu ve Çeto’nun isteğiyle Salih’in güvenini kazanmaya çalışan Veysel’i karşısında buldu. Gözü dönen Salih, Karakuzulardan silahları almak için operasyona hazırlanan Koçovalılara yardım etti. Yücel’den, Çeto ve Mahsun’un arasında bir sır olduğunu öğrenen ve Aliço’nun yardımıyla bulduğu belgeleri Mahsun’a veren Yamaç, hediyesiyle izleyenleri şaşırttı. Kendisinden yardım isteyen Veysel’e yardım etmek için yola çıkan Salih karşısında Remzi ve Karakuzuları buldu. Salih’i tuzağa çektiklerini düşünen Karakuzular, kendilerinin tuzağa düştüğünden habersizdi. Koçovalıların bir anda ortaya çıkmasıyla bol aksiyonun yaşandığı bölümde Cumali, Veysel’i affetmedi. Medet’in olan biteni öfkeyle izleyen Çeto’ya silah doğrulttuğu final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 4 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!