Çukur 3. sezon 26. bölüm izleyicisi ile buluştu. Büyük bir heyecanla takip edilen Çukur'un son bölümünde Koçavalı kardeşler yeni düşmanları Arık Böke Erdenet ile ilgili yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

ÇUKUR 3. SEZON 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? (ÇUKUR 94. BÖLÜM)

Çukur'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

3 sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle çok konuşulan dizi ‘Çukur’, bu hafta oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde Yamaç’la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu’nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer’in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.