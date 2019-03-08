Cumali’nin evlenme kararını gizlice dinleyen ve soluğu Yıldız’ın yanında alan Sultan’ın “Zamanı geldiğinde herkes Çukur’a borcunu öder!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Cumali ve Salih’in davullu zurnalı eğlencesi ve iğneleyici sözleri Çeto’nun sabrını zorluyor. Sena, Mahsun’la görüşerek izleyenleri şaşırtırken Uluç’un, Damla’ya “Tek bir imza, sadece formalite!” sözleri merak uyandırıyor. İdris ise aldığı kararı Cumali’ye bildiriyor; Damla ile evleneceğini öğrenen Cumali’nin ne tepki vereceği heyecanla bekleniyor. İşte, Çukur 56. yeni bölüm fragmanı...
ÇUKUR 56. BÖLÜM FRAGMANI
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzuların mücadelesi sırasında Çeto’nun arkasından gelerek ona silah doğrultan Medet, Çeto’yu vurmak üzereyken başka bir kurşunun hedefi oldu. Tansiyonun yükseldiği dakikaların ardından Medet’in kendine gelmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölümde Sultan’ın Yıldız’a olan sert tepkisi ve Cumali’nin Yıldız’a evlilik teklifi ettiği anlar çok konuşuldu.
Yıldız karakterine hayat veren Gökşen Ateş’in ‘Annem’ şarkısını yorumlaması da sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Kendisinden saklanılan gerçekleri öğrenen Mahsun, Çeto’dan hesap sordu. Koçovalılar bu anları keyifle izlerken, ekran başındakilerin aklında “Mahsun ve Çeto’nun yolları tamamen ayrıldı mı?” sorusu oluştu.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
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