Çukur 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Koçovalıların çatışmanın izlerini kaldırdığı, İdris’in “Başardınız oğlum. Eviniz için, aileniz için ne yapmanız gerekiyorsa yaptınız!” diyerek oğullarıyla kucaklaştığı tanıtımda kadınlar, Sena’nın kaybolduğunu fark ediyor. Bunu öğrenen Yamaç darmadağın olurken, Selim’in sözleriyle öfkesine hakim olamıyor. İki kardeşin gözyaşları içinde birbirine sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırırken, Selim’in Yamaç’a desteği dikkat çekiyor. İşte, Çukur yeni bölüme dair detaylar...

ÇUKUR 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 26. bölümünde Çukur’dakiler, Karakuzularla olan büyük mücadelenin izlerini silmek için bu sefer birlik olacaklar. Çukur’da yaşananları duyan polisler ise kısa sürede soluğu mahallede alırken, Çukur’dan elleri boş çıkmayacaklar.

Sena’nın kayıp olduğunun fark edilmesi tüm şüphe oklarını Mahsun’a çevirecek. Herkes seferber olup Sena’yı ararken Vartolu’nun bu konuda yardımına sürpriz biri yetişecek. Tansiyonun bir an bile düşmeyeceği bölümde Yüzüklü’nün karşı karşıya geleceği isim herkesi şoke edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.