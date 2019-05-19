Çukur 66. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yamaç’ın her yerde Aliço’yu aradığı tanıtımda Azer, “Karınla, yeğenin ölmüş. Söylesene Yamaç kaç para onların acısını kapatır!” sözleriyle Yamaç’ın bam teline basıyor. İkilinin kavgaya tutuştuğu sahneler gerilimi yükseltirken, kalabalık bir grubun kovaladığı Celasun ve Meke heyecanı arttırıyor. Azer, “Kardeşin Salih’i senden alacağım!” sözleriyle yeni bir fırtınanın fitilini ateşlerken, sezon finaline iki bölüm kalan Çukur’da olacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR 66. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 33. bölümünde Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur’dakiler dört bir yandan Aliço’yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun’un geçmişte yaptığı bir hata, Meke’yle ikisini Azer’le yüzleştirecek.

İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla’nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın’ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur’da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR 65. SON BÖLÜM İZLE