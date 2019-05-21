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Çukur'da Aliço hayatını kaybetti!

Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Aliço’nun kaybı ekran başındakileri derinden etkiledi. Bölümün finalinde Akın Koçovalı’nın ilk defa görüldüğü anlar ise büyük heyecan yarattı

Çukur - Show TV - Aliço

Show TV’de izleyicilerle buluşan Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk anlarda görülen “Spoiler! Akın Koçovalı bu bölüm gelecek!” duvar yazısı izleyicileri heyecanlandırdı. İlk bölümden beri merakla beklenen Akın ile Yücel’in hapishanede karşı karşıya geldiği dakikalar kafaları karıştırırken, Akın’ın hapishaneden çıkmasıyla Remzi tarafından vurulması herkesi şoke etti. Ancak bölümün sonunda seyircileri bambaşka bir sürpriz bekledi. Oğlu Akın’ı teşhis etmek üzere morga giden Selim, karşısında canlı şekilde Akın’ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Akın Koçovalı’nın ilk kez görüldüğü final sahnesi:

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.11 izlenme oranı (rating),19.70 izlenme payı (share),AB’de 6.42 izlenme oranı (rating),16.74 izlenme payı (share),Total’de ise 7.59 izlenme oranı (rating),19.01 izlenme payı (share) elde etti. #sebebivar etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat 40 dakika, dünyada ise 4 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

YÜCEL’İN BU SEFERKİ HEDEFİ ALİÇO OLDU!

Yücel’in Aliço’yu kaçırması, Çukur’dakileri yeni bir kayıp yaşama korkusuyla yüzleştirdi. Herkesin dört bir koldan seferber olduğu bölümde Yamaç, aldığı siyah zarfla deliye döndü. Sonunda Aliço’nun tutulduğu yeri bulan Yamaç, onu kurtarma pahasına kendi hayatını tehlikeye attı. Ancak Yücel’in, Yamaç’tan bir adım önde davranması ve Aliço’nun tutulduğu yeri alevler içinde bırakması onun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Aliço’nun alevler içinde kaldığı dakikalar:

 

Bölümde Damla’nın, Cumali’nin yanına dönmesi ve ikilinin arasındaki yakınlaşma ile Yamaç ve Azer’in spor salonundaki aksiyon dolu sahne çok konuşulan anlar arasında yer aldı.

Çukur’un merakla beklenen büyük sezon finali 27 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

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