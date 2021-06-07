SHOW'TV'nin efsane dizisi Çukur bu akşam ekrana veda ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri diziseverlerin sıkı takibinde olan Çukur, final bölümü ile nefesleri kesecek. Başrolünü başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Çukur dizisi neden final yapıyor? İşte Çukur final bölüm izleme linki ve son bölümde seyircileri bekleyen ayrıntılar...

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ÇUKUR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çukur dizisi 4. sezonunda senaryo gereği final yaparak hayranlarına veda ediyor.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'da büyük finale doğru şoke edici gelişmeler ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Yamaç, ailenin kadınlarının rehin alındığını düşünerek kendini feda etti ve Amca'ya teslim oldu. Amca'nın ortağı Şahram ise Yamaç'ı öldürmek için elleri bağlı bir şekilde havuza attı. Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği heyecanla beklenen final bölümünde ortaya çıkacak!

Çukur, geçen hafta yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 7.28 izlenme oranı (rating),17.59 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 6.93 izlenme oranı (rating),15.89 izlenme payı (share),AB'de 6.04 izlenme oranı (rating),15.19 izlenme payı (share) elde etti. #çukurson2 etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

KOÇOVALILAR İLE ŞAHRAM ARASINDA BÜYÜK SAVAŞ

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar, Çukur'u Amca ile Şahram'ın ele geçirdiği gerçeğiyle yüzleşti. Çukur'dan çıkmak zorunda kalan Koçovalı kardeşler, bir plan yaparak Şahram ve Amca'ya karşı saldırı başlattı. Çukur'a zarar gelmeden Amca'yı ve Şahram'ı tuzağa düşürmek isteyen Yamaç, mahalle dışında Şahram'ın adamlarına saldırmaya başladı. Yamaç'ın oyununu fark eden Şahram ise karşı atağa geçince büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler ile Şahram arasında sert bir çatışma yaşandı.

ŞAHRAM, KOÇOVALI KADINLARINA SALDIRDI

Koçovalıların kaldığı güvenli evin yerini tespit eden Şahram, adamlarına saldırı emrini verdi ve Şahram'ın adamları, Koçovalı kadınlarının bulunduğu eve saldırı düzenledi. Mücadele eden kadınlar, Şahram'ın adamlarından güçlükle kurtularak güvenli evden çıkmayı başardılar. Eve geri dönen Yamaç, Vartolu, Cumali, Medet ve Metin ise gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar. Kadınların evde olmadığını gören Yamaç, ailesinin Amca'nın eline düştüğünü düşünerek kendini feda etti.