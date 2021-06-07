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Çukur final yapıyor! Çukur neden bitiyor? SHOW TV canlı izle

Çukur final yapıyor! Çukur dizisinin final bölümünde nefesler tutularak izlenecek. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi ölümlerle de diziseverlere duygusal anlar yaşatmıştı. Daha önce dizinin başrol oyuncuları Dilan Çiçek Deniz ve Ercan Kesal'ın canlandırdığı karakterler ölmüştü. Çukur neden bitiyor? İşte merak edilenler...

Çukur final yapıyor! Çukur neden bitiyor? SHOW TV canlı izle

SHOW'TV'nin efsane dizisi Çukur bu akşam ekrana veda ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri diziseverlerin sıkı takibinde olan Çukur, final bölümü ile nefesleri kesecek. Başrolünü başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Çukur dizisi neden final yapıyor? İşte Çukur final bölüm izleme linki ve son bölümde seyircileri bekleyen ayrıntılar...

SHOW TV CANLI ÇUKUR FİNAL İZLE

ÇUKUR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çukur dizisi 4. sezonunda senaryo gereği final yaparak hayranlarına veda ediyor.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'da büyük finale doğru şoke edici gelişmeler ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Yamaç, ailenin kadınlarının rehin alındığını düşünerek kendini feda etti ve Amca'ya teslim oldu. Amca'nın ortağı Şahram ise Yamaç'ı öldürmek için elleri bağlı bir şekilde havuza attı. Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği heyecanla beklenen final bölümünde ortaya çıkacak!



Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi Çukur'da dün akşam Koçovalılar ile Şahram arasında sert bir savaş yaşandı. Şahram'ın güvenli evlerine saldırdığını gören Yamaç, ailenin kadınlarının Amca tarafından rehin alındığını düşünerek kendini feda etti. Tek başına Çukur'a giden Yamaç, Cumali Amca'ya teslim oldu. Şahram ise ele geçirdiği Yamaç'ı bir havuza elleri bağlı şekilde atarak ölüme terk etti. Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme de Ayşe'nin, Amca'yı kendi elleriyle boğarak kızının intikamını alması oldu. Tüm bu yaşananların ardından neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Çukur, geçen hafta yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 7.28 izlenme oranı (rating),17.59 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 6.93 izlenme oranı (rating),15.89 izlenme payı (share),AB'de 6.04 izlenme oranı (rating),15.19 izlenme payı (share) elde etti. #çukurson2 etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

KOÇOVALILAR İLE ŞAHRAM ARASINDA BÜYÜK SAVAŞ

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar, Çukur'u Amca ile Şahram'ın ele geçirdiği gerçeğiyle yüzleşti. Çukur'dan çıkmak zorunda kalan Koçovalı kardeşler, bir plan yaparak Şahram ve Amca'ya karşı saldırı başlattı. Çukur'a zarar gelmeden Amca'yı ve Şahram'ı tuzağa düşürmek isteyen Yamaç, mahalle dışında Şahram'ın adamlarına saldırmaya başladı. Yamaç'ın oyununu fark eden Şahram ise karşı atağa geçince büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler ile Şahram arasında sert bir çatışma yaşandı.

ŞAHRAM, KOÇOVALI KADINLARINA SALDIRDI

Koçovalıların kaldığı güvenli evin yerini tespit eden Şahram, adamlarına saldırı emrini verdi ve Şahram'ın adamları, Koçovalı kadınlarının bulunduğu eve saldırı düzenledi. Mücadele eden kadınlar, Şahram'ın adamlarından güçlükle kurtularak güvenli evden çıkmayı başardılar. Eve geri dönen Yamaç, Vartolu, Cumali, Medet ve Metin ise gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar. Kadınların evde olmadığını gören Yamaç, ailesinin Amca'nın eline düştüğünü düşünerek kendini feda etti.

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