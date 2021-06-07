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'Çukur' muhteşem bir gala yayınıyla bu akşam ekranlara veda ediyor!

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, Türkiye televizyon tarihinin kült yapımları arasına adını yazdıran 'Çukur'un merakla beklenen büyük finaline sayılı saatler kaldı. Başladığı günden bu yana birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olan dizi, geçtiğimiz aylarda 'Doğa Nefes Alsın' diyerek duyurduğu yeni kampanyasının finalinde büyük bir 'Çukur Ormanı'na imza atmayı hedefliyor. 'Çukur Ormanı' için TEMA Vakfı, Show TV ve Ay Yapım ile el ele veren dizinin ekibi, bu akşam final bölümü öncesi unutulmaz bir gala yayınıyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor

'Çukur' muhteşem bir gala yayınıyla bu akşam ekranlara veda ediyor!
'Çukur' ekranlara veda ediyor!
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HABERTURK.COM

Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran ve birçok ilke imza atan 'Çukur' dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Şimdi ise büyük finalde TEMA Vakfı iş birliğiyle Show TV ekranlarında bu akşam final bölümü öncesi yayınlanacak özel bir galayla hayranlarına veda edecek. 'Çukur' dizisi finali ile adını, daha yaşanabilir bir dünya umuduyla uçsuz bucaksız bir ormana yazdıracak.

'Çukur' oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekler. 'Çukur' kadınlarından oluşan 'Çukur Burda' grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecekler.

Yine Kamufle ve Toygar Işıklı'nın yeni 'Çukur' şarkısı 'Savaşın İçindeyim' ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sunulacak. Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği 'Son Mektup' şarkısıyla sahnede olacak.

Merakla beklenen büyük final bölümü öncesi ekran başındakileri 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak gala yayını, 'Çukur' için unutulmaz bir veda olacak.

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında kalpler Çukur Ormanı için atacak. "#DoğaNefesAlsın" sloganı ile "Fidan Yaz, 3464'e SMS Gönder; bir fidan bağışla" çağrısının yineleneceği gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak 'Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.

'Çukur' Büyük Final Gala Yayını bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

'ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

'Çukur’un merakla beklenen büyük finalinde 'Yamaç' ve 'Amca' ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve 'Çukur' hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla 'Çukur' için her şey sonsuza kadar değişecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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