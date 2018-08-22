Çukur yeni sezonda sürprizleriyle geliyor. Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur muhteşem sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yüzüklerinde farklı semboller bulunan karakterlerin ortaya çıkmasıyla heyecanın giderek arttığı Çukur, yeni sezonuyla da ekrana damga vuracak. Peki, Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezon tarihi ne zaman? İşte Çukur'un yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur yeni sezonuyla Eylül'de seyircisinin karşısına çıkacak.

Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur’un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni sezonda kadrosuna katılacak oyuncular netleşmeye başladı. Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncuları Erkan Avcı ve Berkay Ateş ekibe katılan ilk isimler oldu.

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