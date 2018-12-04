Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Koçovalıları öldürdüğünü sanan Mahsun’un aslında kendi kardeşlerini öldürdüğünü gördüğü an izleyenleri şoke etti. Yamaç’ın bu planı karşısında Mahsun ve Çeto deliye dönerken, final sahnesinde Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi büyük merak uyandırdı.
MAHSUN, YAMAÇ VE CUMALİ'NİN BOZGUNUNA UĞRADI
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk’ün üstlendiği ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Mahsun, Yamaç ve Cumali’nin büyük bozgununa uğradı. Güvenli Ev’e baskın yapan Mahsun ve Karakuzular, Yamaç ve diğerlerini öldürdüklerini düşünürken hayatlarının en kötü sürprizini yaşadılar. Karakuzular, karşılarında kendi kardeşlerini buldular. Ekran başındakilerin nefeslerini kesen bu anlarda deliye dönen Mahsun, Çeto’yla birlikte Koçovalıları yenmek için yeni planlar yaptı.
ÇUKURUN ÇOCUKLARI ZİRVEDE!
Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 12.50 izlenme oranı (rating), 25.46 izlenme payı (share), AB’de 10.88 izlenme oranı (rating), 25.01 izlenme payı (share), Total’de ise 11.10 izlenme oranı (rating), 23.69 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #çukurunçocukları etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukurunçocukları etiketi Twitter’da Türkiye'de 12 saat 30 dakika, dünyada 3 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.
ERSOY’DAN YAMAÇ’A BÜYÜK TEKLİF!
Bölümde Vartolu, Saadet’e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto’ya çalışırken, Yamaç ve Cumali, Vartolu olduğunu bilmeden Karakuzulara çalışan kişinin peşine düştü. Vartolu’ya giderek yaklaştıkları anda tansiyon yükselirken, Koçovalılara baskın yapılacağını söyleyenin Celasun olduğundan şüphelenen Mahsun ve Çeto’nun Celasun’a cezası ağır oldu.
Ekran başındakiler için asıl sürpriz ise final sahnesinde yaşandı. Çeto ve Mahsun’un kendisinden sakladıkları sırrı öğrenen Ersoy, soluğu Yamaç’ın yanında aldı. Ersoy’un Yamaç’a “Sana ikisini birden vereceğim ama bir şartla; ikisini de bitireceksin, öldüreceksin. Şimdi söyle bana; ikisini birden indirebilir misin?” dediği anlar heyecan yarattı.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 10 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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