Çukur yeni bölümü Show TV'de canlı yayınlanıyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizisi olan Çukur 3. sezon 3. bölümünde Yamaç düşmanlarının peşine düşüyor ve Baykal'ın kızı Efsun'unun karşısına çıkıyor. Babasını ve eşini kaybetmenin acısını yaşayan Yamaç'ın intikam planı seyircisini de meraklandırıyor. Öte yandan hapishaneden kaçan Cumali ise intikam ateşiyle yanıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Çukur yeni bölüm saat 20.00'da SHOW TV ekranlarından canlı yayınlanmaya başlıyor. SHOW TV Çukur canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

ÇUKUR CANLI İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.

Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.