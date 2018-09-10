Çukur dizisi başladığı günden bu zamana kadar geniş izleyici kitlesine sahip olmaya devam ediyor. Dizinin severleri yeni sezonun başlayacağı tarihi heyecanla beklerken Çukur dizisi yeni sezon fragmanında başlayacağı tarihi duyurdu! İşte Çukur'un yeni sezon tarihi ve 2. sezon fragmanı...

ÇUKUR DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur yeni fragmanında 2. sezon başlangıç tarihini yayınladı! Dizi 17 Eylül'de yeni sezona başlayacak ve kaldığı yerden devam edecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNA HANGİ İSİMLER KATILDI?

Çukur’un 2. sezonunda Mehmet Yılmaz Ak, Cihangir Ceyhan, Berkay Ateş, Erkan Avcı, Necip Memili gibi isimler de oyuncu kadrosuna dahil olacak. Yeni sezonda Çukur dizisi baştan sona değişen konusuyla ekranlarda olacak.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Dizinin sezon finalinde Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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