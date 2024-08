Her Cuma namazından önce verilen hutbede, topluma dinin temel prensipleri, ahlaki değerler ve güncel meseleler ele alınır. Bir eğitim kaynağı olarak da görülen Cuma hutbesinin konusu her hafta değişir. Diyanet İşleri, her hafta Cuma namazı öncesi hutbe konusunu ve metnini yayınlar. Bugünkü hutbe konusu, 'Âdâb-ı Muâşerette de Rehberimiz Allah Resûlü (S.A.S)’dir' olarak açıklandı. İşte, 23 Ağustos 2024 Cuma hutbesi metni...