'Cuma İş Çıkışı' İş Sanat'ta buluşuma

İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde hayata geçirilen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinin ilki 3 Eylül’de Evrencan Gündüz ile başladı. Ücretsiz gerçekleşen Cuma İş Çıkışı konserleri haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası oldu.

Konserlerin yanı sıra DJ performansının da yer aldığı etkinlikler, eylül ayı boyunca cuma akşamları 18.00 – 21.00 arasında gerçekleşecek. İlgi ile karşılanan ilk konseri, 10 Eylül’de Hey! Douglas Live, 17 Eylül’de Sattas ve 24 Eylül’de BaBa Zula konserleri izleyecek.