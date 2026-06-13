'Cuma İş Çıkışı' Yüksek Sadakat sahnedeydi

Cuma İş Çıkışı konserlerinde 12 Haziran akşamı sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat sahnedeydi. Güçlü sahne performansları ve müzikal altyapılarının yanı sıra hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan grup, Türk rock müziğinin 2000’li yıllardaki yükselişinde önemli bir pay sahibi oldu. Kibele Çeşmesi Heykeli önündeki konserde, grubun “Aklımın İpleri”, “İhtimaller Denizi”, “Ben Seni Arayamam”, “Aşk Durdukça” ve “Döneceksin Diye Söz Ver” gibi şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

Konserler Nükhet Duru ile devam ediyor

Hafta sonuna müzikli bir başlangıç yapmak isteyenler, 19 Haziran Cuma akşamı Kibele Çeşmesi Heykeli önünde Nükhet Duru ile buluşacak. Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden biri olan sanatçı, yarım asırlık kariyerinde iz bırakan eserleri, İş Sanat dinleyicileri için seslendirecek.

18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik 19.00’da konserle sürecek.

İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.