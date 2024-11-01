Cuma günü, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir ve "haftalık bayram" olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu özel günün sabahından itibaren ibadetlerine daha fazla özen göstermeye çalışır. Cuma namazı, Müslüman erkeklerin cemaatle kılması gereken bir farz namazdır ve bu namaz için özel olarak camilere gidilir. Cuma günü yapılan ibadetlerin ve duaların daha faziletli olduğuna inanılır. Ayrıca, Cuma günü okunan Kehf Suresi'nin kişiyi bir hafta boyunca kötülüklerden koruyacağı rivayet edilmiştir. Bu özel günde sevdiklerinize mesaj atabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, 1 Kasım 'Hayırlı Cumalar' mesajları...