Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.

Cumanız mübarek olsun, sevgili dostlarım. Bu özel günde kalbiniz sevgiyle dolsun, dualarınız kabul olsun. Allah’a emanet olun.

Cumanız mübarek olsun! Bu özel günde, dualarınızın kabul olmasını ve gününüzün bereketli geçmesini dilerim.

Bu mübarek Cuma gününde Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin, gönlünüze huzur versin. Cumanız mübarek olsun.