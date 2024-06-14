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        Haberler Bilgi Gündem Cuma mesajları: Uzun, kısa, dualı, farklı, anlamlı, dilekli Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri

        En güzel Cuma mesajları: Bugün sevdiklerinize yollayabileceğiniz 'Hayırlı Cumalar' sözleri

        İslam'da büyük önem taşıyan Cuma gününün, çok kıymetli ve özel olduğuna inanılır. 'Bayram' olarak nitelendirilen Cuma'larda topluca ibadet edilir. Bugün, sevdiklerinize ister yazılı ister resimli yollayabileceğiniz en güzel mesajları bir araya getirdik. İşte, 14 Haziran en güzel Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 07:24 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:24
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        1

        Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en kutsal günüdür. Bu günde, topluca ibadet edilir ve dua kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır. Sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamak için onlara gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, uzun, kısa, resimli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları...

        2

        Dualarınız kabul, gününüz mübarek olsun. Hayırlı Cumalar!

        Bu mübarek günde sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu anlar geçirmeniz dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

        3

        Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        4

        Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

        Cuma günü, Müslümanlar için en mübarek günlerden biridir. Bu özel günde, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun. Hayatınızdaki tüm sıkıntılar sona ersin, kalbinizdeki tüm dualar gerçek olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar!

        5

        Bu mübarek günde Allah’ın rahmeti ve bereketi sizinle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        6

        Bu mübarek Cuma gününde Rabbim, dualarınızı kabul etsin, kalbinizdeki tüm dileklerinizi hayırlı eylesin. Hayatınızdaki tüm sıkıntılar sona ersin, gönlünüzdeki huzur daim olsun. Bu güzel günde sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu anlar geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar!

        7

        Cuma günü sevgi, barış ve huzur getirsin. Hayırlı Cumalar!

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        8

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        9

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        10

        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Sela ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

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