İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan cuma gününde camilere akın edecek olanlar, namaz öncesinde sosyal mecralar üzerinden sevdiklerine cuma mesajı ve sözleri göndermek için arayışa başladı. İşte En yeni, en güzel, resimli, dualı, ayetli, hadisli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri!