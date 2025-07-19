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        Haberler Gündem Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 4 yaralı - Güncel haberler

        Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 4 yaralı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önündeki kalabalığa tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Abdullah A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İznik'te yakalanarak, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 01:12 Güncelleme: 19.07.2025 - 01:12
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        Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 4 yaralı
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        Olay, saat 13.30 sıralarında Hıdırbali Mahallesi Tahıl Caddesi'nde bulunan Şemaki Camisi'nin önünde meydana geldi.

        Cuma namazı sonrası cami önünde cemaate pilav dağıtıldığı sırada bir kişi, kalabalığa silahla ateş açtı. Saldırıda Ali Osman T., Burhan M. ve Sadık Ç. Hamdi Ü. yaralanırken, şüpheli kaçtı.

        Sadık Ç. ile Hamdi Ü. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 2 kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

        İZNİK'TE YAKALANDI

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önündeki kalabalığa tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Abdullah A. (23), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İznik'te yakalanarak, gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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