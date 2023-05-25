Diyanet ile adım adım Cma namazı kılınışı, camilere akın edecek olan Müslümanların gündeminde yer alıyor. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. Cemaat camiye gitmeden önce "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...