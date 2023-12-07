Haberler Gündem Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?

Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı kılınışı gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı bilindiği üzere 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı camide cemaatle kılınmaktadır. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 07.12.2023 - 23:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:59 facebook

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Cuma namazına kısa bir süre kala 'cuma namazı nasıl kılınır?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öğle saatlerinde Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.