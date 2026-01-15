Cuma namazı saat kaçta? 16 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, öğle saatlerinde eda edilmektedir. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte Diyanet ile 16 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri...
16 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 16 Ocak Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
16 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 16 Ocak Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.
16 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 16 Ocak Cuma namazı saat 13.26'da kılınacak.
16 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 16 Ocak Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.