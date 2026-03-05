Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri: 6 Mart 2026 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 6 Mart 2026 İl il Cuma namazı saatleri açıklandı!

        6 Mart Cuma günü namaz ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi, bulundukları ildeki namaz saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakitleri netlik kazandı. İşte il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 20:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma namazı saatleri, 6 Mart Cuma günü yaklaşırken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cemaatle namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet’in resmi verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki Cuma namazı vakitleri belli oldu. İşte güncel bilgiler...

        2

        İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 6 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 6 Mart Cuma namazı saat 13.28'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 6 Mart namazı saat 13.05'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 6 Mart namazı saat 13.20'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı