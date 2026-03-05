Cuma namazı saat kaçta? 6 Mart 2026 İl il Cuma namazı saatleri açıklandı!
6 Mart Cuma günü namaz ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi, bulundukları ildeki namaz saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakitleri netlik kazandı. İşte il il Cuma namazı saatleri...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 6 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 6 Mart Cuma namazı saat 13.28'de kılınacak.
ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 6 Mart namazı saat 13.05'te kılınacak.
BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 6 Mart namazı saat 13.20'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.