Cuma namazı vakitleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların gündeminde yer aldı. 1 Ağustos Cuma günü yaklaşırken, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 1 Ağustos 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...