        Cuma namazı saat kaçta? İşte 17 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile 17 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Giriş: 16.10.2025 - 21:12 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:12
        1

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" İşte 17 Ekim Cuma namazı vakitleri...

        2

        17 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 17 Ekim Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        17 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 17 Ekim Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        17 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 17 Ekim Cuma namazı saat 12.39'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        17 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 17 Ekim Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

