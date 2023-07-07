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        Cuma namazı saat kaçta? İşte 7 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il olarak yayınlandı. Her hafta 81 ildeki camilerde cemaatle birlikte kılınan Cuma namazı farzdan önce dört rekat, 2 rekat farz ve farzdan sonra 4 rekat olmak üzere toplamda 10 rekat olarak eda ediliyor. İşte, 7 Temmuz 2023 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:11
        1

        Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri, 7 Temmuz gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde binlerce Müslüman camilere akın edecek. İşte, 7 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri...

        2

        7 TEMMUZ 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 7 Temmuz Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        3

        7 TEMMUZ 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 7 Temmuz Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        4

        7 TEMMUZ 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 7 Temmuz Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        5

        7 TEMMUZ 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 7 Temmuz Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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