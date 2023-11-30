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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir İl il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir İl il cuma namazı saatleri

        Aralık ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi cuma namazı, Diyanet İşleri'nin belirdiği saatlerde kılınır ve ilde farklılık gösterebilir. İşte 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir İl il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:50
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        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimini yayımlamasının ardından il il cuma namazı saatleri netlik kazandı. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak eda edilmektedir. Cuma günü camilere akın edecek İslam alemi, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" Sorusunun yanıtını arıyor. İşte 1 Aralık 2023 cuma namazı saatleri...

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        1 ARALIK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 1 Aralık Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        1 ARALIK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 1 Aralık Cuma namazı saat 12.42'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        1 ARALIK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 1 Aralık Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        1 ARALIK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 1 Aralık Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

        Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

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        Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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