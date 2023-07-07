1 Şurada Paylaş!









Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri, 7 Temmuz gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde binlerce Müslüman camilere akın edecek. İşte, 7 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri...