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BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 15 OCAK 2021

15 Ocak Bursa Cuma namazı saati: 13:18

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
15 Ocak 2021 Cuma06:4808:1713:1815:4718:0919:32
16 Ocak 2021 Cumartesi06:4808:1713:1815:4818:1019:33
17 Ocak 2021 Pazar06:4808:1613:1915:4918:1119:34
18 Ocak 2021 Pazartesi06:4808:1613:1915:5018:1219:35
19 Ocak 2021 Salı06:4708:1513:1915:5118:1319:36
20 Ocak 2021 Çarşamba06:4708:1513:2015:5218:1519:37
21 Ocak 2021 Perşembe06:4608:1413:2015:5318:1619:38

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Miras: Her Hak Sahibine Hakkını Vermek"

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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