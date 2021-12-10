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Cuma namazı saati İstanbul: 10 Aralık Cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul Cuma vakti

10 Aralık Cuma günü İstanbul'da cuma namazı için camiye gitmek isteyen Müslüman vatandaşlar İstanbul cuma saatini araştırıyor. 10 Aralık İstanbul Cuma namazı saati öncesi Fatih, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camiler başta olmak üzere Cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. İşte 10 Aralık İstanbul Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Cuma namazı saati İstanbul: 10 Aralık Diyanet İstanbul Cuma vakti

İstanbul Cuma ezanı saati 10 Aralık yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 10 Aralık öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

10 Aralık İstanbul Cuma namazı saati: 13:02

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Aralık 2021 Cuma 06:39 08:11 13:02 15:22 17:43 19:09
11 Aralık 2021 Cumartesi 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43 19:09
12 Aralık 2021 Pazar 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:09
13 Aralık 2021 Pazartesi 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:10
14 Aralık 2021 Salı 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43 19:10
15 Aralık 2021 Çarşamba 06:43 08:15 13:04 15:23 17:43 19:10
16 Aralık 2021 Perşembe 06:43 08:15 13:05 15:23 17:44 19:10

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Mümin Cana Yakındır"

İL İL CUMA NAMAZ SAATLERİ

NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

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