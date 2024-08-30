Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos Cuma il il namaz vakitleri
Cuma günleri geldiğinde cemaat toplu olarak namaz kılmak için bir araya gelir. Ancak Cuma namazı saatleri her hafta ve ile göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle Diyanet İşleri her hafta güncel saati paylaşıyor. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı vakitleri...
Cuma günleri cemaat bir araya gelerek Cuma namazı kılar. Bugün, dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır dolayısıyla bugün yapılan ibadetler daha önemlidir. Cuma namazı, öğle saatinde toplu olarak kılınır ve namaz saatleri Diyanet tarafından belirlenir. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
30 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.
30 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.
30 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.
30 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.