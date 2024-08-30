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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saatleri 30 Ağustos 2024: Bugün İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak?

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma günleri geldiğinde cemaat toplu olarak namaz kılmak için bir araya gelir. Ancak Cuma namazı saatleri her hafta ve ile göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle Diyanet İşleri her hafta güncel saati paylaşıyor. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 08:30 Güncelleme: 30.08.2024 - 08:30
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        Cuma günleri cemaat bir araya gelerek Cuma namazı kılar. Bugün, dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır dolayısıyla bugün yapılan ibadetler daha önemlidir. Cuma namazı, öğle saatinde toplu olarak kılınır ve namaz saatleri Diyanet tarafından belirlenir. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        2

        30 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

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        3

        30 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        30 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        30 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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